Неправомерный штраф от ТЦК — в каком случае есть шанс его обжаловать

Мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и мобилизация: за уклонение от службы военнообязанный может получить штраф. За неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 гривен штрафа, для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 500 гривен. Однако существуют случаи, когда штраф можно успешно обжаловать.

Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина.

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Основания для обжалования штрафа

Как уверяют юристы, есть несколько свидетельств того, что штраф ТЦК выписан неправомерно.

Несоблюдение процедуры:

отсутствие надлежащего уведомления: вам не была вручена повестка о явке в ТЦК и СП или повестка была вручена с нарушением установленных сроков;

неправильное оформление штрафа — в штрафе не указана причина его наложения, не разъяснен порядок его обжалования, например, допущена ошибка в персональных данных и т.д;

незаконное проведение заседания комиссии: комиссия ТЦК и СП, которая приняла решение о наложении штрафа, не имела на это полномочий или нарушила порядок проведения заседания.

Отсутствие оснований для штрафа:

лицо не подлежит воинскому учету: у гражданина есть законные основания для освобождения от воинского учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т. п.), но ТЦК и СП не учло их;

у гражданина были уважительные причины для неявки в ТЦК и СП: военнообязанный находился на лечении, в командировке, выполняли другие важные обязанности, чему есть документальное подтверждение;

ТЦК и СП допустил ошибку: в военном билете или других документах содержится ошибочная информация, которая стала причиной наложения штрафа.

Ненадлежащие действия ТЦК и СП:

шантаж и угрозы: работники ТЦК и СП оказывали на гражданина давление, угрожали или требовали взятку;

дискриминация: штраф был наложен из-за расы, религии, политических убеждений и т.д;

незаконное изъятие документов: работники ТЦК и СП изъяли у гражданина документы без законных оснований.

Процедура обжалования штрафа от ТЦК

Обжаловать штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. Чтобы обжаловать штраф, нужно, во-первых, написать заявление об обжаловании штрафа.

Что указывать в заявлении об обжаловании штрафа:

персональные данные;

реквизиты штрафа;

причины, по которым заявитель считает штраф неправомерным;

доказательства, подтверждающие аргументы (при наличии).

Далее надо подать заявление в ТЦК и СП, которое выписало штраф. Заявление можно подать лично, отправить по почте или в электронной форме. ТЦК и СП должны рассмотреть обращение в течение 10 дней. Если заявление признают обоснованным — штраф будет отменен.

Обжалование штрафа в суде

По словам юриста Дмитрия Франчука, в Украине уже есть судебные решения по обжалованию штрафов, наложенных ТЦК и СП за нарушение правил воинского учета.

"Верховинский районный суд Ивано-Франковской области 11 июня 2024 года отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на мужчину за то, что он не явился в военкомат для постановки на воинский учет. Суд постановил, что ТЦК и СП не предоставил надлежащих доказательств того, что мужчина действительно не явился в ТЦК и СП", — рассказывает Франчук.

Также Киевский районный суд Киева 20 мая 2024 года отменил штраф ТЦК и СП, который был наложен на женщину за то, что она не сообщила об изменении места жительства. Суд постановил, что женщина не была должным образом проинформирована об обязанности уведомления об изменении места жительства.

Напомним, в Украине мужчины, обновившие данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы. В ходе проверки военно-учетных данных выясняют также, были ли они обновлены в установленный срок.

Ранее мы писали, кто имеет право налагать штрафы за нарушение правил военного учета. По разъяснениям юристов, только начальник ТЦК имеет полномочия налагать такие штрафы. У полиции или суда таких полномочий нет.