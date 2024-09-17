За відмову від пред'явлення облікового документа ТЦК може оштрафувати громадян

Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК мають повне право не тільки оповіщати чоловіків про її проведення, але й перевіряти у них обліковий документ (військовий квиток або застосунок Резерв+). Тих, хто відмовляється пред'являти свої документи можуть оштрафувати.

Про це у своєму Instagram заявив юрист Володимир Крекотень.

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Які штрафи за відмову пред'явити документи

За його словами, перевіряти документи представники ТЦК можуть в будь-якому громадському місці. Якщо людина відмовляється надати відповідні облікові документи, то її чекає штраф від 5 100 до 25 500 грн (залежно від обставин порушення та його повторності).

Але у деяких випадках штрафувати не можуть, наприклад, якщо у ТЦК в момент перевірки буде доступ до бази даних "Оберіг".

Хто має право перевіряти документи

За твердженням юриста, документи у чоловіків від 18 до 60 років мають право перевірити:

уповноважений представник ТЦК СП;

поліцейський;

представник Держприкордонслужби у прикордонних районах та у пунктах пропуску на державному кордоні.

Треба мати на увазі, що поліцейські та представники ТЦК СП мають повне юридичне право знімати процес перевірки.