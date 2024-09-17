За отказ от предъявления учетного документа ТЦК может оштрафовать граждан

Проверка документов представителями ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время военного положения и общей мобилизации представители ТЦК имеют полное право не только уведомлять мужчин о ее проведении, но и проверять у них учетный документ (военный билет или приложение Резерв+). Тех, кто отказывается предъявлять свои документы, могут оштрафовать.

Об этом в своем Instagram заявил юрист Владимир Крекотень.

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По его словам, проверять документы представители ТЦК могут быть в любом общественном месте. Если человек отказывается предоставить соответствующие учетные документы, то его ждет штраф от 5 100 до 25 500 грн (в зависимости от обстоятельств нарушения и его повторности).

Но в некоторых случаях штрафовать не могут, например, если у ТЦК в момент проверки будет доступ к базе данных "Оберіг".

Кто имеет право проверять документы

По утверждению юриста, документы у мужчин от 18 до 60 лет имеют право проверить:

уполномоченный представитель ТЦК СП;

полицейский;

представитель Госпогранслужбы в приграничных районах и в пунктах пропуска на государственной границе.

Следует иметь в виду, что полицейские и представители ТЦК СП имеют полное юридическое право снимать процесс проверки.