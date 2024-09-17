Групи оповіщення ТЦК - відмова надати представникам ТЦК документи - покарання за відмову надати документи

Перевірки від ТЦК — чим загрожує відмова надати групі оповіщення військові документи
Мобільні групи оповіщення від ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи військовозобов’язаних громадян і виписувати штрафи. Але є ситуації, коли накладення штрафів є неправомірним.
Про це на сторінці в Instagram розповів адвокат Володимир Крекотень.
Мобільні групи ТЦК можуть перевіряти документи
Під час загальної мобілізації в українських населених пунктах працюють мобільні групи оповіщення територіальних центрів комплектування.
Вони мають право перевіряти документи у військовозобов’язаних у будь-яких публічних місцях чи навіть у приміщенні.
Штрафи від ТЦК — коли вони неправомірні
Відмова від виконання вимоги працівників ТЦК про надання документів — зазвичай карається штрафом. Розмір штрафів від ТЦК — від 5 100 до 25 500 грн.
Втім, зазначив адвокат, у ситуації, коли працівники ТЦК можуть отримати інформацію про військовозобов’язаного в реєстрі "Оберіг", його відмова від пред’явлення документів не вважатимуться правопорушенням — і штрафувати військовозобов’язаного за це не можна.
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