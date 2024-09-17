Группы оповещения ТЦК – отказ предоставить представителям ТЦК документы – наказание за отказ предоставить документы

Проверка документов на улице. Фото: NV

Мобильные группы извещения от ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы военнообязанных граждан и выписывать штрафы. Но есть ситуации, когда наложение штрафов неправомерно.

Об этом на странице в Instagram рассказал адвокат Владимир Крекотень.

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Мобильные группы ТЦК могут проверять документы

В ходе общей мобилизации в украинских населенных пунктах работают мобильные группы оповещения территориальных центров комплектования.

Они имеют право проверять документы в военнообязанных любых публичных местах или даже в помещении.

Штрафы от ТЦК — когда они неправомерны

Отказ от выполнения требования работников ТЦК о предоставлении документов обычно карается штрафом. Размер штрафов от ТЦК — от 5 100 до 25 500 грн.

Впрочем, отметил адвокат, в ситуации, когда работники ТЦК могут получить информацию о военнообязанном в реестре "Оберіг", его отказ от предъявления документов не будет считаться правонарушением — и штрафовать военнообязанного за это нельзя.