В Україні збільшилися штрафи для ухилянтів

Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Україні триває загальна мобілізація до лав армії. Водночас зросла сума штрафів за неявку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після вручення повістки.

Про це повідомила юристка Тетяна Даниленко у коментарі РБК-Україна.

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В Україні запровадили Закон №10379, згідно з яким посилено відповідальність за порушення військових обов'язків громадян.

Відомо, що повістку для візиту до ТЦК можуть вручити у разі, якщо виникають розбіжності між військово-обліковим документом та даними Єдиного державного реєстру призовників.

Відмова від отримання повістки загрожує юридичною відповідальністю. Так, введено кілька рівнів порушень — перше порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час або при повторному порушенні — від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Таким чином, військовозобов'язані можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А якщо підприємство не надає інформацію про співробітників — відповідальність лягає на юридичну особу, якій загрожує штраф 34 тисячі гривень.