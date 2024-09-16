Штрафи військовозобов'язаним від ТЦК - коли ТЦК не може покарати порушників військового обліку

Штрафи від ТЦК — у яких ситуаціях військовозобов'язаного неможливо покарати
Територіальний центр комплектування не має права ухвалювати рішення про штраф за неоновлення даних військовозобов’язаного, якщо ці дані ТЦК може отримати з інших державних реєстрів. Втім, для цього потрібно, аби функціонував повноцінний обмін реєстрами.
Про це розповів адвокат Роман Кичко.
Коли штрафувати за неоновлення даних незаконно
Для тих військовозобов’язаних, хто не оновив свої військово-облікові дані, законодавство передбачає штрафи.
Та в 2024 році законодавство було змінене так, що частина таких громадян перестала підпадати під можливість накладення штрафу.
"Це нова примітка, яка з'явилася. Якщо в загальнодоступних реєстрах є дані про військовозобов'язаного, то штраф не накладається — ні за порушення правил військового обліку, ні за порушення мобілізаційного законодавства", — наголосив Роман Кичко.
Два нюанси від адвоката
Та, підкреслив адвокат, у такій ситуації потрібно, щоб функціонував повноцінний обмін реєстрами.
Крім того, територіальний центр комплектування повинен мати бажання перевіряти ці реєстри.
"Оскільки ця норма закладена, то обов'язок і тягар довести, що не можна було отримати ці відомості, лежить на ТЦК, а не на особі, яка притягається до відповідальності", — зазначив Кичко.
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