Штрафи військовозобов'язаним від ТЦК - коли ТЦК не може покарати порушників військового обліку

Виписування штрафу в ТЦК. Фото: "Вінниця Інфо"

Територіальний центр комплектування не має права ухвалювати рішення про штраф за неоновлення даних військовозобов’язаного, якщо ці дані ТЦК може отримати з інших державних реєстрів. Втім, для цього потрібно, аби функціонував повноцінний обмін реєстрами.

Про це розповів адвокат Роман Кичко.

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Для тих військовозобов’язаних, хто не оновив свої військово-облікові дані, законодавство передбачає штрафи.

Та в 2024 році законодавство було змінене так, що частина таких громадян перестала підпадати під можливість накладення штрафу.

"Це нова примітка, яка з'явилася. Якщо в загальнодоступних реєстрах є дані про військовозобов'язаного, то штраф не накладається — ні за порушення правил військового обліку, ні за порушення мобілізаційного законодавства", — наголосив Роман Кичко.

Два нюанси від адвоката

Та, підкреслив адвокат, у такій ситуації потрібно, щоб функціонував повноцінний обмін реєстрами.

Крім того, територіальний центр комплектування повинен мати бажання перевіряти ці реєстри.

"Оскільки ця норма закладена, то обов'язок і тягар довести, що не можна було отримати ці відомості, лежить на ТЦК, а не на особі, яка притягається до відповідальності", — зазначив Кичко.