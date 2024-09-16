Штрафы военнообязанным от ТЦК – когда ТЦК не может наказать нарушителей военного учета

Выписка штрафа в ТЦК. Фото: "Вінниця Інфо"

Территориальный центр комплектования не имеет права принимать решение о штрафе за необновление военнообязанных данных, если эти данные ТЦК может получить из других государственных реестров. Впрочем, для этого нужно, чтобы функционировал полноценный обмен реестрами.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко.

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Для военнообязанных, кто не обновил свои военно-учетные данные, законодательство предусматривает штрафы.

Но в 2024 году законодательство было изменено так, что часть граждан перестала подпадать под возможность наложения штрафа.

"Это новое примечание, которое появилось. Если в общедоступных реестрах есть данные о военнообязанном, то штраф не налагается — ни за нарушение правил военного учета, ни за нарушение мобилизационного законодательства", — подчеркнул Роман Кичко.

Два нюанса от адвоката

Но, подчеркнул адвокат, в такой ситуации нужно, чтобы функционировал полноценный обмен реестрами.

Кроме того, территориальный центр комплектования должен иметь желание проверять эти реестры.

"Поскольку эта норма заложена, то обязанность и бремя доказать, что нельзя было получить эти сведения, лежит на ТЦК, а не на лице, которое привлекается к ответственности", — отметил Кичко.