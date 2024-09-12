У чоловіків є два тижні на сплату штрафу за неоновлення даних в ТЦК, потім можуть заблокувати рахунки

Засмучений чоловік з отриманою повісткою. Ілюстративне фото: колаж Новини.LIVE

Як відомо, за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК та СП військовозобов'язані українці підпадають під дію штрафів. Все це відбувається згідно з новими нормами законодавства, повідомляють Новини.LIVE.

За що можуть оштрафувати в ТЦК

Штрафи за ухилення від мобілізації становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень. Накладати їх можуть за такі порушення:

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відмова від ВЛК;

ігнорування повістки від ТЦК;

ухилення від постановки на облік в ТЦК.

Коли треба сплатити штраф і що буде за його несплату

Як тільки військовозобов'язаному виписується штраф з однієї з вищеназваних причин, у нього є термін в 15 днів, щоб його сплатити.

Якщо військовозобов'язаний штраф не сплачує протягом цього терміну, то за справу вже береться виконавча служба, яка може заблокувати банківські рахунки ухилянта. Крім того, сума штрафу автоматично подвоюється.

Як тільки сума штрафу буде перевищувати 160 тисяч гривень, то на цінне майно ухилянта накладається арешт. Під арешт та подальшу конфіскацію може попасти навіть житлова нерухомість.