У мужчин есть две недели на уплату штрафа за необновление данных в ТЦК, затем могут заблокировать счета

Расстроен мужчина с полученной повесткой. Иллюстративное фото: коллаж Новини.LIVE

Как известно, за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП военнообязанные украинцы подвергаются штрафам. Все это происходит согласно новым нормам законодательства, сообщают Новини.LIVE.

За что могут оштрафовать в ТЦК

Штрафы за уклонение от мобилизации составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен. Накладывать их могут за следующие нарушения:

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необновление данных в ТЦК;

отказ от ВЛК;

игнорирование повестки от ТЦК;

уклонение от постановки на учет в ТЦК.

Когда нужно оплатить штраф и что будет за его неуплату

Как только военнообязанному выписывается штраф по одной из вышеназванных причин, у него есть срок в 15 дней, чтобы его заплатить.

Если военнообязанный штраф не платит в течение этого срока, то за дело уже берется исполнительная служба, которая может заблокировать банковские счета уклониста. Кроме того, сумма штрафа автоматически удваивается.

Как только сумма штрафа будет превышать 160 тысяч гривен, то на ценное имущество уклониста налагается арест. Под арест и последующую конфискацию может попасть даже жилая недвижимость.