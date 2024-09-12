Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Штрафы с уклонистов — в какой срок нужно заплатить, чтобы не остаться без жилья arrow

Штрафы с уклонистов — в какой срок нужно заплатить, чтобы не остаться без жилья

12 сентября 2024 07:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
У мужчин есть две недели на уплату штрафа за необновление данных в ТЦК, затем могут заблокировать счета
Расстроен мужчина с полученной повесткой. Иллюстративное фото: коллаж Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Как известно, за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП военнообязанные украинцы подвергаются штрафам. Все это происходит согласно новым нормам законодательства, сообщают Новини.LIVE.

За что могут оштрафовать в ТЦК

Штрафы за уклонение от мобилизации составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен. Накладывать их могут за следующие нарушения:

Читайте также:
  • необновление данных в ТЦК;
  • отказ от ВЛК;
  • игнорирование повестки от ТЦК;
  • уклонение от постановки на учет в ТЦК.

Когда нужно оплатить штраф и что будет за его неуплату

Как только военнообязанному выписывается штраф по одной из вышеназванных причин, у него есть срок в 15 дней, чтобы его заплатить.

Если военнообязанный штраф не платит в течение этого срока, то за дело уже берется исполнительная служба, которая может заблокировать банковские счета уклониста. Кроме того, сумма штрафа автоматически удваивается.

Как только сумма штрафа будет превышать 160 тысяч гривен, то на ценное имущество уклониста налагается арест. Под арест и последующую конфискацию может попасть даже жилая недвижимость.

Также важные новости дня по теме:

 

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:47 Союзники Трампа считают его участие на дебатах провалом и прочат проигрыш на выборах

08:39 Украинцы будут платить на 25-100% меньше за "коммуналку" — какие льготы доступны в сентябре

08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

08:31 Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

08:15 Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

08:15 Седьмая атака за сентябрь — ночью оккупанты снова обстреливали Киев дронами

08:10 Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области

08:00 Украинцам предоставляют экстренную денежную поддержку от УВКБ ООН — детали

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

07:49 Россия бросает в бой на Харьковщину неопытные войска — офицер НГУ назвал их ошибки на фронте

08:47 Союзники Трампа считают его участие на дебатах провалом и прочат проигрыш на выборах

08:39 Украинцы будут платить на 25-100% меньше за "коммуналку" — какие льготы доступны в сентябре

08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

08:31 Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

08:15 Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

08:15 Седьмая атака за сентябрь — ночью оккупанты снова обстреливали Киев дронами

08:10 Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области

08:00 Украинцам предоставляют экстренную денежную поддержку от УВКБ ООН — детали

07:49 Россия бросает в бой на Харьковщину неопытные войска — офицер НГУ назвал их ошибки на фронте

07:45 Магучих сообщила о желании выиграть свой третий финал Бриллиантовой лиги

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление