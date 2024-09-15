Коли ТЦК не може оштрафувати за неоновлення даних, відповідь дав юрист

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний чоловік. Фото: скриншот з відео на Youtube

Починаючи з 18 травня 2024 року, в Україні запрацював новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані від 18 до 60 років протягом двох місяців мали оновити свої облікові дані. За неоновлення ТЦК виписують українцям штрафи, але є випадок, коли це неможливо.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" 9 вересня розповів адвокат Роман Кичко.

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Про що сказав юрист

Він зазначив, що якщо військовозобов'язаний не оновив облікові дані, але для ТЦК інформація є в інших державних реєстрах, тоді на нього не можуть накласти штраф. Проте і в цьому випадку є нюанс.

"Це нова примітка, яка з'явилася. Якщо в загальнодоступних реєстрах є дані про військовозобов'язаного, то штраф не накладається ― ні за порушення правил військового обліку, ні за порушення мобілізаційного законодавства. Але зрозуміло, що, по-перше, має функціонувати обмін реєстрами, а по-друге, ТЦК повинен мати бажання перевіряти реєстри. З того, що я бачу, ніхто цим особливо не займається", — зазначив Кичко.

Адвокат пояснив, що під час оскарження штрафу за неоновлення облікових даних обов'язок і відповідальність за доведення неможливості отримання цієї інформації лежить на ТЦК, а не на військовозобов'язаному.

ТЦК має довести, що не мав можливості отримати необхідні дані, якщо військовозобов’язаний вирішить оскаржити накладений штраф у суді.

"Зараз є купа судової практики, коли накладають штрафи: не повідомив, що одружився; не повідомив про народження дітей, а це реєстр актів цивільного стану; не повідомив про зміну місця проживання або зміну роботи, а це податкова, — і ТЦК накладає штраф. Людина приходить в суд, а він робить висновок: не доведено, що намагалися взяти відомості з реєстрів", — повідомив юрист.

Також Кичко додав, що наразі існує проблема, як військовозобов'язаним дізнатись про штраф, якщо ТЦК наклали його.

"Якщо особу не було повідомлено і вона не отримала копію постанови чи протоколу, людина може дізнатися тільки тоді, коли штраф буде у виконавчій службі. Це означає, що не існує реєстру, до якого вносяться ці штрафи до моменту їх примусового виконання. Тут йдеться вже про реєстр виконавчих проваджень, але він відкритий, тож будь-яка особа за своїми даними може туди зайти й безкоштовно отримати інформацію. Але підкреслюю — тільки в тому разі, коли є примусове виконання штрафу, примусове його стягнення", — резюмував адвокат.