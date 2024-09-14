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Адвокат объяснил, что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК

14 сентября 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Штраф от ТЦК — что будет, если вовремя не оплатить
Представители ТЦК и мужчина. Иллюстративное фото: Суспільне
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во время военного положения ТЦК имеет право накладывать штрафы на военнообязанных за административные правонарушения. Если штраф не будет оплачен вовремя, материалы могут быть переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Об этом в понедельник, 9 сентября, в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

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По словам юриста, если человек не оплатил штраф за нарушение правил военного учета или мобилизации в установленный срок, то штраф в размере 17 тысяч гривен автоматически увеличивается вдвое до 34 тысяч гривен. При этом на оплату есть всего 15 дней.

Адвокат также подчеркнул, что наложить такой штраф вправе только руководитель ТЦК и только в помещении военкомата. Кичко напомнил, что ранее штраф за нарушение мобилизационного законодательства составлял 1500 гривен, но после изменений в законодательстве он вырос до 17 тысяч гривен.

"Там есть новая часть, которая предусматривает: если нарушение совершено в условиях особого периода, то есть военного положения, то штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 надо умножить на два, если человек не оплатил штраф в течение 15 дней", — отметил Роман Кичко.

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