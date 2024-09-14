Штраф от ТЦК — что будет, если вовремя не оплатить

Адвокат объяснил, что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК
Во время военного положения ТЦК имеет право накладывать штрафы на военнообязанных за административные правонарушения. Если штраф не будет оплачен вовремя, материалы могут быть переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания.
Об этом в понедельник, 9 сентября, в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.
Что будет, если вовремя не оплатить штраф
По словам юриста, если человек не оплатил штраф за нарушение правил военного учета или мобилизации в установленный срок, то штраф в размере 17 тысяч гривен автоматически увеличивается вдвое до 34 тысяч гривен. При этом на оплату есть всего 15 дней.
Адвокат также подчеркнул, что наложить такой штраф вправе только руководитель ТЦК и только в помещении военкомата. Кичко напомнил, что ранее штраф за нарушение мобилизационного законодательства составлял 1500 гривен, но после изменений в законодательстве он вырос до 17 тысяч гривен.
"Там есть новая часть, которая предусматривает: если нарушение совершено в условиях особого периода, то есть военного положения, то штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 надо умножить на два, если человек не оплатил штраф в течение 15 дней", — отметил Роман Кичко.
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