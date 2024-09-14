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Адвокат пояснив, що буде, якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК

14 вересня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Штраф від ТЦК — що буде, якщо вчасно не сплатити
Представники ТЦК та чоловік. Ілюстративне фото: Суспільне
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Під час воєнного стану ТЦК має право накладати штрафи на військовозобов'язаних за адміністративні правопорушення. Якщо штраф не буде сплачено вчасно, матеріали можуть бути передані до виконавчої служби для примусового стягнення.

Про це у понеділок, 9 вересня, в інтерв'ю "Українському радіо" розповів адвокат Роман Кичко.

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За словами юриста, якщо людина не сплатила штраф за порушення правил військового обліку або мобілізації у встановлений строк, то штраф у розмірі 17 тисяч гривень автоматично збільшується у подвійному розмірі до 34 тисяч гривень. При цьому на оплату є лише 15 днів.

Адвокат також підкреслив, що накласти такий штраф має право тільки керівник ТЦК і лише в приміщенні військкомату. Кичко нагадав, що раніше штраф за порушення мобілізаційного законодавства становив 1500 гривень, але після змін у законодавстві він зріс до 17 тисяч гривень.

"Там є нова частина, яка передбачає: якщо порушення вчинене в умовах особливого періоду, тобто воєнного стану, то штраф становить 17 тисяч і вище для фізичної особи. Але це не завжди може бути 17 тисяч, якщо людина його не сплачує. Наприклад, штраф наклали, людина про нього не знала і не сплачує протягом 15 днів, тоді ТЦК передає ці матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби, тобто до примусового стягнення штрафу, до того ж штраф подвоюється. Тобто 17 треба помножити на два, якщо людина не сплатила штраф упродовж 15 днів", — зазначив Роман Кичко.

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