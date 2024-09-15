Когда ТЦК не может оштрафовать за необновление данных, ответ дал юрист

Работник ТЦК и мужчина. Фото: скриншот с видео на Youtube

Начиная с 18 мая 2024 года, в Украине заработал новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны были обновить свои учетные данные. За необновление ТЦК выписывают украинцам штрафы, но есть случай, когда это невозможно.

Об этом в интервью "Украинскому радио" 9 сентября рассказал адвокат Роман Кичко.

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Он отметил, что если военнообязанный не обновил учетные данные, но необходимая для ТЦК информация есть в других государственных реестрах, тогда на него не могут быть наложены штрафы. Однако и в этом случае есть нюанс.

"Это новое примечание, которое появилось. Если в общедоступных реестрах есть данные о военнообязанном, то штраф не налагается — ни за нарушение правил воинского учета, ни за нарушение мобилизационного законодательства. Но понятно, что, во-первых, должен функционировать обмен реестрами, а во-вторых, ТЦК должен иметь желание проверять реестры. Из того, что я вижу, никто этим особо не занимается", — отметил Кичко.

Адвокат пояснил, что при обжаловании штрафа за необновление учетных данных обязанность и ответственность за доказательство невозможности получения этой информации лежит на ТЦК, а не на военнообязанном.

ТЦК должен доказать, что у него не было возможности получить необходимые данные, если военнообязанный решит обжаловать наложенный штраф в суде.

"Сейчас есть куча судебной практики, когда налагают штрафы: не сообщил, что женился; не сообщил о рождении детей, а это реестр актов гражданского состояния; не сообщил об изменении места жительства или смене работы, а это налоговая, — и ТЦК налагает штраф. Человек приходит в суд, а он делает вывод: не доказано, что пытались взять сведения из реестров", — сообщил юрист.

Также Кичко добавил, что существует проблема, как военнообязанным узнать о штрафе, если ТЦК наложили его.

"Если лицо не было уведомлено и оно не получило копию постановления или протокола, человек может узнать только тогда, когда штраф будет в исполнительной службе. Это означает, что не существует реестра, в который вносятся эти штрафы до момента их принудительного исполнения. Здесь речь идет уже о реестре исполнительных производств, но он открытый, поэтому любое лицо по своим данным может туда зайти и бесплатно получить информацию. Но подчеркиваю, только в том случае, когда есть принудительное исполнение штрафа, принудительное его взыскание", — резюмировал адвокат.