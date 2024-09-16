В Украине увеличились штрафы для ухилянцев

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время возросла сумма штрафов за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после вручения повестки.

Об этом сообщила юрист Татьяна Даниленко в комментарии РБК-Украина.

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В Украине введен Закон №10379, согласно которому была усилена ответственность за нарушение военных обязанностей граждан.

Известно, что повестка для визита в ТЦК может быть вручена в случае, если возникают разногласия между военно-учетным документом и данными Единого государственного реестра призывников.

Отказ от получения повестки чреват юридической ответственностью. Так, введено несколько уровней нарушений — первое нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время или при повторном нарушении — от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Таким образом, военнообязанные могут получить штраф в размере 17 тысяч гривен. А если предприятие не предоставляет информацию о сотрудниках, ответственность ложится на юридическое лицо, которому грозит штраф 34 тысячи гривен.