Військово-облікові дані - перевірки від ТЦК - які дані мають надавати ТЦК військові

Співробітники ТЦК працюють з особистими даними громадян. Фото: cvd.vn.ua

Військовозобов’язані громадяни мають повідомляти до територіального центру комплектування інформацію про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти, роботи і стану здоров’я. Для цього громадяни, згідно із законом, мають сім днів.

Про це йдеться у матеріалі "Дзеркало тижня".

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Згідно із чинним законодавством, усі військовозобов’язані громадяни мають надавати свої дані до територіального центру комплектування, де вони перебувають на військовому обліку.

Закон надає громадянам сім календарних днів для передавання даних.

Які саме дані цікавлять ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають надавати дані про зміни:

сімейного стану;

місця проживання (перебування);

номерів зв'язку;

адрес електронної пошти;

освіти;

місця роботи;

посади;

стану здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Якщо такі дані вчасно не надаються, на військовозобов’язаного накладається штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень.