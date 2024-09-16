Працівник ТЦК - військовослужбовець ТЦК - різниця між працівниками і військовослужбовцями ТЦК

Військовослужбовець ТЦК за роботою. Фото: "АрміяInform"

У територіальних центрах комплектування працюють як військовослужбовці ТЦК, так і цивільні особи. Їхні посадові обов’язки відрізняються, зокрема, для роботи працівником ТЦК не потрібна військова підготовка.

Про це розповіли у Волинському ТЦК.

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Хто такі працівники ТЦК

У територіальному центрі комплектування працюють як штатні працівники, так і військовослужбовці.

Працівники ТЦК є цивільними особами, які працюють на державній службі чи за трудовим договором, займаються адміністративною роботою, зокрема, обліком військовозобов’язаних.

"Як правило, для зайняття цієї посади не потрібна військова підготовка. Проте, знання законодавства та організаційних процесів є необхідними", — наголосили у Волинському ТЦК.

Чим відрізняються військовослужбовці ТЦК

Військовослужбовці ж ТЦК є військовими особами і перебувають на роботі у ТЦК тому, що несуть військову службу за контрактом чи призовом.

Вони займаються організацією призовом, беруть участь у оперативних заходах та навчанні/тренуванні мобілізованих.

"Потребує відповідної військової підготовки, фізичної форми та навичок, необхідних для виконання військових обов'язків", — так охарактеризували роботу військовослужбовців ТЦК у Волинському територіальному центрі комплектування.