Работник ТЦК – военнослужащий ТЦК – разница между работниками и военнослужащими ТЦК

Работник и военнослужащий ТЦК — в чем между ними разница
В территориальных центрах комплектования работают как военнослужащие ТЦК, так и гражданские. Их должностные обязанности отличаются, в частности, для работы работником ТЦК не требуется военной подготовки.
Об этом рассказали в Волынском ТЦК.
Кто такие работники ТЦК
В территориальном центре комплектования работают как штатные работники, так и военнослужащие.
Работники ТЦК являются гражданскими лицами, работающими на государственной службе или по трудовому договору, занимаются административной работой, в частности учетом военнообязанных.
"Как правило, для занятия этой должности не нужна военная подготовка. Тем не менее, знания законодательства и организационных процессов необходимы", — подчеркнули в Волынском ТЦК.
Чем отличаются военнослужащие ТЦК
Военнослужащие ТЦК являются военными и находятся на работе в ТЦК потому, что несут военную службу по контракту или призыву.
Они занимаются организацией призывом, участвуют в оперативных мероприятиях и обучении/тренировке мобилизованных.
"Требует соответствующей военной подготовки, физической формы и навыков, необходимых для выполнения воинских обязанностей", — так охарактеризовали работу военнослужащих ТЦК в Волынском территориальном центре комплектования.
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