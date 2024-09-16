Работник ТЦК – военнослужащий ТЦК – разница между работниками и военнослужащими ТЦК

Военнослужащий ТЦК за работой. Фото: "АрмияInform"

В территориальных центрах комплектования работают как военнослужащие ТЦК, так и гражданские. Их должностные обязанности отличаются, в частности, для работы работником ТЦК не требуется военной подготовки.

Об этом рассказали в Волынском ТЦК.

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Кто такие работники ТЦК

В территориальном центре комплектования работают как штатные работники, так и военнослужащие.

Работники ТЦК являются гражданскими лицами, работающими на государственной службе или по трудовому договору, занимаются административной работой, в частности учетом военнообязанных.

"Как правило, для занятия этой должности не нужна военная подготовка. Тем не менее, знания законодательства и организационных процессов необходимы", — подчеркнули в Волынском ТЦК.

Чем отличаются военнослужащие ТЦК

Военнослужащие ТЦК являются военными и находятся на работе в ТЦК потому, что несут военную службу по контракту или призыву.

Они занимаются организацией призывом, участвуют в оперативных мероприятиях и обучении/тренировке мобилизованных.

"Требует соответствующей военной подготовки, физической формы и навыков, необходимых для выполнения воинских обязанностей", — так охарактеризовали работу военнослужащих ТЦК в Волынском территориальном центре комплектования.