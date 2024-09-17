Военно-учетные данные – проверки от ТЦК – какие данные должны предоставлять ТЦК военные

Семь дней на оповещение — какие данные граждане должны предоставить ТЦК
Военнообязанные граждане должны сообщать в территориальный центр комплектования информацию об изменении места жительства, семейного положения, образования, работы и состояния здоровья. Для этого граждане по закону имеют семь дней.
Об этом говорится в материале "Зеркало недели".
Данные для ТЦК — через неделю
Согласно действующему законодательству, все военнообязанные граждане должны предоставлять свои данные в территориальный центр комплектования, где они состоят на военном учете.
Закон предоставляет гражданам семь календарных дней для передачи данных.
Какие именно данные интересуют ТЦК
Военнообязанные граждане должны предоставлять данные об изменениях:
- семейного положения;
- места жительства (пребывания);
- номеров связи;
- адресов электронной почты;
- образования;
- места работы;
- должности;
- состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или смена группы инвалидности).
Если такие данные своевременно не предоставляются, на военнообязанного налагается штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.
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