Военно-учетные данные – проверки от ТЦК – какие данные должны предоставлять ТЦК военные

Сотрудники ТЦК работают по личным данным граждан. Фото: cvd.vn.ua

Военнообязанные граждане должны сообщать в территориальный центр комплектования информацию об изменении места жительства, семейного положения, образования, работы и состояния здоровья. Для этого граждане по закону имеют семь дней.

Об этом говорится в материале "Зеркало недели".

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Согласно действующему законодательству, все военнообязанные граждане должны предоставлять свои данные в территориальный центр комплектования, где они состоят на военном учете.

Закон предоставляет гражданам семь календарных дней для передачи данных.

Какие именно данные интересуют ТЦК

Военнообязанные граждане должны предоставлять данные об изменениях:

семейного положения;

места жительства (пребывания);

номеров связи;

адресов электронной почты;

образования;

места работы;

должности;

состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или смена группы инвалидности).

Если такие данные своевременно не предоставляются, на военнообязанного налагается штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.