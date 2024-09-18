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Скільки коштів може принести економічне бронювання в бюджет — розрахунки Мінекономіки

18 вересня 2024 16:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
У Мінекономіки розповіли, скільки коштів може принести в держбюджет економічне бронювання
Перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів, розробляючи проєкт державного бюджету на 2025 рік, не розраховував на економічне бронювання. Водночас, за оцінками Мінекономіки, це може принести додаткові 100 млрд грн доходів.

Про це розповіла перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко 18 вересня в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine.

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Детальніше про економічне бронювання

За словами Свириденко, у проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено надходжень від економічного бронювання. Вона підкреслила, що до цього питання влада повернеться лише тоді, коли буде впевненість у достатньому забезпеченні армії для продовження бойових дій. Основним пріоритетом залишається оборона країни та підтримка військових.

Свириденко додала, що економічне бронювання може стати одним із кроків детінізації економіки, принісши державі до 100 млрд грн. За підрахунками Мінекономіки, близько 1,7 млн людей працюють у тіні, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, транспорт і будівництво.

"Якщо "детінізувати" 10% від цієї кількості, то ми отримаємо 170 тисяч людей. І так можна пройтися по багатьох секторах і співставити зарплати, які показують рекрутингові агентства, з даними Держстату", — пояснила вона.

За словами урядовиці, дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації".

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні напрацьовують механізм впровадження економічного бронювання. Воно допоможе додавати в бюджет по 10 млрд грн щомісяця. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, наскільки реально запровадити економічне бронювання у 2024 році.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Станом на сьогодні таку "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

держбюджет Мінекономіки Юлія Свириденко економіка економічне бронювання

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