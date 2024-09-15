Шмигаль повідомив про 900 тисяч заброньованих від мобілізації

Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Станом на сьогодні таку "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

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Відповідаючи на запитання, чи може мобілізація, темпи якої зростають, підірвати економіку країни, прем'єр-міністр повідомив про активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

"Мобілізація сьогодні — це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", — сказав прем'єр.

Разом з тим Шмигаль зазначив, що влада пообіцяла оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Він також додав, що в цьому процесі буде важливий принцип "воюй або працюй".

"У воюючій країні немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", — наголосив він.

За словами Шмигаля, цей принцип є "критично важливим для нашого виживання і перемоги". Він також повідомив, що сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими.