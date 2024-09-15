Шмигаль сообщил о 900 тысячах забронированных от мобилизации

Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины допускает возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день такую "бронь" имеют более 900 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Отвечая на вопрос, может ли мобилизация, темпы которой растут, подорвать экономику страны, премьер-министр сообщил об активной работе правительства по соблюдению баланса в координации с военными.

"Мобилизация сегодня — это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", — сказал премьер.

Вместе с тем Шмыгаль отметил, что власти пообещали обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. Он также добавил, что в этом процессе будет важный принцип "воюй или работай".

"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, этот принцип "критически важен для нашего выживания и победы". Он также сообщил, что сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронированы.