У Бердичеві чоловік вдарив працівника ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Бердичеві суд виніс вирок місцевому мешканцю, який вдарив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли той виписував йому повістку. Порушник отримав один рік обмеження волі.

Вирок у цій справі опублікували у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

За інформацією суду, подія сталася зранку 4 червня у приміщенні одного зі службових кабінетів Бердичівського районного ТЦК та СП. Чоловік, який з'явився до ТЦК за своїм військовим квитком, не погодився з тим, що представник ТЦК став виписувати йому повістку.

Чоловікові раніше вже виписували повістку, за якою його направляли до однієї з військових частин як військовозобов'язаного. Військова частина його не взяла, військовий квиток чоловіка лишився у військкоматі.

"Працівник військкомату, з його свідчень, пояснив чоловікові, що не може віддати йому його військовий квиток, оскільки процедурою передбачено, що він знову має виписати повістку з подальшою відправкою в іншу військову частину. Чоловік обурився цьому факту і, піднявшись зі стільця, завдав удару в обличчя працівникові ТЦК", — говориться у матеріалах слідства.

У тексті вироку зазначено, що обвинувачений письмово беззаперечно визнав свою винуватість.

Що вирішив суд

Суд взяв до уваги пом'якшувальну обставину у вигляді щирого каяття обвинуваченого. Чоловік отримав один рік реального обмеження волі.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.