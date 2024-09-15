В Бердичеве мужчина ударил работника ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Бердичеве суд вынес приговор местному жителю, ударившему сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда тот выписывал ему повестку. Нарушитель получил один год ограничения свободы.

Приговор по этому делу был опубликован в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

По информации суда, произошедшее утром 4 июня в помещении одного из служебных кабинетов Бердичевского районного ТЦК и СП. Мужчина, явившийся в ТЦК по своему военному билету, не согласился с тем, что представитель ТЦК стал выписывать ему повестку.

Мужу ранее уже выписывали повестку, по которой его направляли в одну из воинских частей, как военнообязанного. Военная часть его не взяла, военный билет мужчины остался в военкомате.

"Работник военкомата, по его показаниям, объяснил мужчине, что не может отдать ему его военный билет, поскольку процедурой предусмотрено, что он снова должен выписать повестку с последующей отправкой в другую воинскую часть. Муж возмутился этим фактом и, поднявшись со стула, нанес удар в лицо работнику ТЦК", — говорится в материалах следствия.

В тексте приговора указано, что обвиняемый в письменном виде безоговорочно признал свою виновность.

Что решил суд

Суд принял во внимание смягчающее обстоятельство в виде искреннего раскаяния обвиняемого. Муж получил один год реального ограничения свободы.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.