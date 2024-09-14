Штрафи для ухилянтів - хто уповноважений ухвалювати рішення

Чоловіки у ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні за ухилення від мобілізації передбачений штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас рішення про накладення стягнення може ухвалювати лише начальник ТЦК та СП.

Про це розповів адвокат Роман Кичко в ефірі Українського радіо.

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За словами адвоката, специфіка таких штрафів полягає у тому, що їх може накласти лише керівник ТЦК і лише у приміщенні ТЦК.

"Умовно він виступає як своєрідний суддя у цій справі, розглядає матеріали, які стосуються можливої винуватості особи, розглядає докази та ухвалює постанову про притягнення до адмінвідповідальності", — сказав Кичко.

Він зауважив, що такого права не мають працівники поліції чи суду — ніхто, крім начальника ТЦК, не може накласти цей штраф. Правозахисник пояснив, що так передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

"Поряд із цією специфікою застосовують і загальні норми — вимоги до складання протоколу, до постанови, можливість накладення стягнення тощо. Адже людина може захотіти потім цей штраф оскаржити, тому діють загальні норми щодо адміністративних правопорушень", — додав адвокат.