На Полтавщині ухилянти сплатили штрафів на майже 2,5 млн грн — подробиці

Гроші. Фото: Freepik

В Україні для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, передбачені штрафи. У Полтавській області ухилянти сплатили до бюджету майже 2,5 мільйони гривень.

Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу.

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Штрафи для ухилянтів

За словами Істоміна, майже 2,5 мільйона гривень сплатили до бюджету жителі Полтавщини, які ухиляються від мобілізації.

Так, протягом 19 травня — 1 вересня цього року було складено 2190 протоколів на порушників щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

Також визнали винними чотирьох посадовців, які на підприємствах повинні були вести військовий облік та надавати звітність щодо бронювання.

Згідно із законом, за порушення правил військового обліку в Україні передбачений штраф у розмірі 17 — 25,5 тисяч гривень.