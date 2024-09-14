На Полтавщине уклоняющие уплатили штрафов почти на 2,5 млн грн — подробности

Деньги. Фото: Freepik

В Украине для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, предусмотрены штрафы. В Полтавской области уклонисты заплатили в бюджет почти 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга.

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Штрафы для уклонистов

По словам Истомина, почти 2,5 миллиона гривен уплатили в бюджет жители Полтавщины, которые уклоняющиеся от мобилизации.

Так, в течение 19 мая — 1 сентября этого года было составлено 2190 протоколов на нарушителей по привлечению к административной ответственности.

Также признали виновными четырех должностных лиц, которые на предприятиях должны были вести военный учет и представлять отчетность по бронированию.

Согласно закону, за нарушение правил военного учета в Украине предусмотрен штраф в размере 17 — 25,5 тысячи гривен.