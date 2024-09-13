На Волині чоловік через вагітність дружини не з'явився до ТЦК - його судили

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Волинській області судили чоловіка, який після отримання повістки не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося ще у жовтні 2022 року.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2022 року у місті Володимир чоловік отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення до військової частини, однак не зробив цього.

За його словами, це сталося на блокпосту, після чого він пройшов військово-лікарську комісію, де йому сказали, що зателефонують у разі необхідності.

Згодом після дзвінка він все ж прийшов до ТЦК, де отримав ще одну повістку. Тоді військовозобов'язаний попросив про надання відстрочки, оскільки його наречена була вагітною та невдовзі мала народити.

Рішення суду

Чоловік пояснив, що не з'явився до ТЦК, бо чекав на дитину та мав одружитися. Водночас він не вважає свої дії ухиленням від мобілізації, а тому провину не визнає.

У ТЦК зазначили, що "одруження, та/або народження дитини не можуть слугувати підставами для відстрочки під час мобілізації".

Суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі.