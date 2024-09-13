На Волыни муж из-за беременности жены не явился в ТЦК – его судили

Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Волынской области судили мужчину, который после получения повестки не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло еще в октябре 2022 года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2022 года в городе Владимир мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако не сделал этого.

По его словам, это произошло на блокпосте, после чего он прошел военно-врачебную комиссию, где ему сказали, что позвонят по телефону в случае необходимости.

Позже после звонка он пришел в ТЦК, где получил еще одну повестку. Тогда военнообязанный попросил о предоставлении отсрочки, поскольку его невеста была беременна и вскоре должна была родить.

Решение суда

Мужчина объяснил, что не явился в ТЦК, потому что ждал ребенка и должен был жениться. В то же время, он не считает свои действия уклонением от мобилизации, а потому вину не признает.

В ТЦК отметили, что "женитьба, и/или рождение ребенка не могут служить основаниями для отсрочки во время мобилизации".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.