На Прикарпатті судили чоловіка, який через хворобу бабусі не прийшов до ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: ОПОРА

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який після вручення повістки не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він пояснив свій вчинок тим, що має хвору бабусю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2023 року працівники ТЦК перевірили документи чоловіка та вручили йому повістку.

Під час проходження ВЛК він був визнаний придатним. Оскільки громадянин не мав підстав для відстрочки та не мав бронювання — він мав з'явитися до ТЦК для відправлення у військову частину, але не зробив цього.

Під час суду чоловік повністю визнав свою вину та пояснив, що не з'явився у вказаний день та час, оскільки проживає з мамою та бабусею, яка хворіє на цукровий діабет.

Він уточнив, що в день, коли він мав прибути до ТЦК, бабусі стало зле і він залишився з нею. Її стан здоров'я не покращувався і в листопаді її госпіталізували з інсультом.

Військовозобов'язаний заявив, що відчуває сором за свою поведінку та бажає виправити ситуацію, ставши на захист Батьківщини.

Рішення суду

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, але його звільнили від покарання з іспитовим терміном півтора роки з обов'язком виконувати певні вимоги.