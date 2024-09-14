На Прикарпатье судили мужчину, который из-за болезни бабушки не пришел в ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ОПОРА

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который после вручения повестки не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он объяснил свой поступок тем, что у него больная бабушка.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2023 года работники ТЦК проверили документы мужчины и вручили ему повестку.

Во время прохождения ВВК он был признан пригодным. Поскольку у гражданина не было оснований для отсрочки и не было бронирования — он обязан явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть, но не сделал этого.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что не появился в указанный день и время, поскольку проживает с мамой и бабушкой, которая болеет сахарным диабетом.

Он уточнил, что в день, когда ему предстояло прибыть в ТЦК, бабушке стало плохо и он остался с ней. Ее состояние здоровья не улучшалось и в ноябре ее госпитализировали с инсультом.

Военнообязанный заявил, что испытывает стыд за свое поведение и желает исправить ситуацию, став на защиту Родины.

Решение суда

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года, но его освободили от наказания с испытательным сроком полтора года с обязанностью выполнять определенные требования.