Право керувати автомобілем - позбавлення ухилянта прав водія - алгоритм дій ТЦК

Людина за кермом. Фото: nnews.com.ua

ТЦК має право звернутися до суду з проханням позбавити порушника військового обліку права керувати транспортним засобом. Але це може статися лише після того, як спливе відведений законом строк, за який громадянин може виконати вимоги ТЦК.

Про це йдеться у Законі України про мобілізацію №10449, ухвалену в квітні 2024 року.

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Якщо громадянин вчасно не оновив військово-облікові дані, територіальний центр комплектування має право на певні дії щодо цього порушника.

Спочатку керівник центру звертається до поліції щодо затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

Якщо це неможливо здійснити, то очільник територіального центру комплектування надсилає до порушника військового обліку рекомендований лист з вимогою виконати норму закону.

Коли ТЦК може звернутися до суду

На виконання цієї вимоги порушнику військового обліку надається 10 днів.

І тільки після цього, якщо військовозобов’язаний не оновить військово-облікові дані, ТЦК має право звернутися до суду із проханням позбавити цього порушника права керувати транспортним засобом.