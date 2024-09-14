Відома реперка закликала Тейлор Світ подати до суду на Ілона Маска

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Пропозицію Ілона Маска подарувати Тейлор Свіфт дитину, яку він опублікував у соцмережі, назвали домаганням. Реперка Азілія Бенкс із цього приводу закликала Тейлор Свіфт подати на мільярдера до суду.

Про це стало відомо із соціальної мережі виконавиці.

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На думку Азілії, так співачка зможе "отримати купу грошей і піднятися в рейтингу найбагатших жінок в історії музики": "Тейлор має напружитися. Забери його чортові гроші". Також вона заявила, що у Каньє Веста, якого вона назвала своїм заклятим ворогом, відбудеться серцевий напад, якщо Тейлор Свіфт виграє суд у Ілона Маска.

Реперка закликала Тейлор Свіфт засудити Ілона Маска. Фото: x.com/CHEAPYXOMIAMI

Пропозицію "подарувати Тейлор Свіфт дитину" Ілон Маск озвучив у відповідь на її підтримку кандидата в президенти США Камали Гарріс. Співачка назвала Гарріс "обдарованим лідером", допис підписала "бездітна кошатниця". Це посилання на фразу політика Джей Ді Венса, кандидата Трампа у віцепрезиденти, який заявив, що майбутнє демократів контролюється "бездітними кошатницями". Це був натяк на Камалу Гарріс, яка не має своїх дітей: "Бездітні кошатниці, які нещасні через власний вибір і життя, хочуть зробити нещасними решту країни".

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Ілон Маск не залишився осторонь і запропонував Тейлор Свіфт свою допомогу, написавши в соцмережі: "Чудово, Тейлор…Ти перемогла… Я подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів ціною свого життя".

У Ілона Маска 12 власних дітей, про декілька з яких стало відомо зовсім випадково, тому цей список може бути неповним. Співачка Граймс народила від нього трьох дітей — синів X A-XII і Техно Механікуса і дочку Y. Крім того, від першої дружини Джастін Вілсон у нього є двійнята Гріффін і Ксав'є і трійнята Даміан, Саксон і Кай. Один із синів Маска змінив стать і не спілкується з ним. Перший син Маска, Невада, помер у дитинстві від синдрому раптової дитячої смерті.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт розкритикували через мовчання щодо Ізраїлю. А раніше ми писали, що концерт Тейлор Свіфт був під загрозою зриву терористами.