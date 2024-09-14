Відома реперка закликала Тейлор Світ подати до суду на Ілона Маска
Пропозицію Ілона Маска подарувати Тейлор Свіфт дитину, яку він опублікував у соцмережі, назвали домаганням. Реперка Азілія Бенкс із цього приводу закликала Тейлор Свіфт подати на мільярдера до суду.
Про це стало відомо із соціальної мережі виконавиці.
Відома реперка закликала Тейлор Свіфт стати найнеперможнішою
На думку Азілії, так співачка зможе "отримати купу грошей і піднятися в рейтингу найбагатших жінок в історії музики": "Тейлор має напружитися. Забери його чортові гроші". Також вона заявила, що у Каньє Веста, якого вона назвала своїм заклятим ворогом, відбудеться серцевий напад, якщо Тейлор Свіфт виграє суд у Ілона Маска.
Пропозицію "подарувати Тейлор Свіфт дитину" Ілон Маск озвучив у відповідь на її підтримку кандидата в президенти США Камали Гарріс. Співачка назвала Гарріс "обдарованим лідером", допис підписала "бездітна кошатниця". Це посилання на фразу політика Джей Ді Венса, кандидата Трампа у віцепрезиденти, який заявив, що майбутнє демократів контролюється "бездітними кошатницями". Це був натяк на Камалу Гарріс, яка не має своїх дітей: "Бездітні кошатниці, які нещасні через власний вибір і життя, хочуть зробити нещасними решту країни".
Ілон Маск не залишився осторонь і запропонував Тейлор Свіфт свою допомогу, написавши в соцмережі: "Чудово, Тейлор…Ти перемогла… Я подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів ціною свого життя".
У Ілона Маска 12 власних дітей, про декілька з яких стало відомо зовсім випадково, тому цей список може бути неповним. Співачка Граймс народила від нього трьох дітей — синів X A-XII і Техно Механікуса і дочку Y. Крім того, від першої дружини Джастін Вілсон у нього є двійнята Гріффін і Ксав'є і трійнята Даміан, Саксон і Кай. Один із синів Маска змінив стать і не спілкується з ним. Перший син Маска, Невада, помер у дитинстві від синдрому раптової дитячої смерті.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт розкритикували через мовчання щодо Ізраїлю. А раніше ми писали, що концерт Тейлор Свіфт був під загрозою зриву терористами.
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