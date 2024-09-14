Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный рэпер призвала Тейлор Свифт подать в суд на Илона Маска arrow

Известный рэпер призвала Тейлор Свифт подать в суд на Илона Маска

14 сентября 2024 07:49
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Известная реперша призвала Тейлор Свифт подать в суд на Илона Маска
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Предложение Илона Маска подарить Тейлор Свифт ребенка, опубликованное в соцсети, назвали домагательством. Реперша Азилия Бэнкс по этому поводу призвала Тейлор Свифт подать на миллиардера в суд.

Об этом стало известно из социальной сети исполнительницы.

Читайте также:

Известная реперша призвала Тейлор Свифт стать самой непобедимой

По мнению Азалии, так певица сможет "получить кучу денег и подняться в рейтинге самых богатых женщин в истории музыки": "Тейлор должна напрячься. Возьми его чертовы деньги". Также она заявила, что у Канье Уэеста, которого она назвала своим заклятым врагом, произойдет сердечное приступ, если Тейлор Свифт выиграет суд у Илона Маска.

Реперка призвала Тейлор Свифт засудить Илона Маска
Реперша призвала Тейлор Свифт засудить Илона Маска. Фото: x.com/CHEAPYXOMIAMI

Предложение "подарить Тейлор Свифт ребенка" Илон Маск озвучил в ответ на ее поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Певица назвала Харрис "одаренным лидером", пост пописала "бездетная кошатница". Это ссылка на фразу политика Джей Ди Венса, кандидата Трампа в вице-президенты, заявившего, что будущее демократов контролируется "бездетными кошатницами". Это был намек на Камалу Харрис, не имеющую своих детей: "Бездетные кошатницы, которые несчастны из-за собственного выбора и жизни, хотят сделать несчастной остальную страну".

 

Бизнесмен Илон Маск
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

 

Илон Маск не остался в стороне и предложил Тейлор Свифт свою помощь, написав в соцсети: "Отлично, Тейлор…Ты победила…Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни".

У Илона Маска не менее 12 собственных детей, о нескольких из которых стало известно совершенно случайно, поэтому этот список может быть неполным. Певица Граймс родила от него троих детей — сыновей X A-XII и Техно Механикуса и дочь Y. Кроме того, от первой супруги Джастин Уилсон у него есть близнецы Гриффин и Ксавье и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Один из сыновей Маска сменил пол и не общается с ним. Первый сын Маска, Невада, умер в детстве от синдрома внезапной младенческой смерти.

Напомним, Тейлор Свифт раскритиковали из-за молчания по поводу Израиля. Ранее мы писали, что концерт Тейлор Свифт был под угрозой срыва террористами.

суд скандал Илон Маск зарубежные звезды Тэйлор Свифт звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:49 Названа новая зарплата Лунина в Реале

07:48 Выберите меньшее зло — Папа Римский призвал не голосовать за Трампа и Харрис

07:44 У России пока недостаточно сил, чтобы провести контрнаступление в Курской области, — ISW

07:30 Адвокат объяснил, что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК

07:21 Волонтер с Волыни за взятку от уклониста получил 200 часов общественных работ

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

07:15 Очереди на границе Украины — в какие страны затруднен выезд

07:01 Покупка билетов в "Приват24" — украинка жалуется на потерю 500 грн

Эксклюзив

06:41 Экс-советница Залужного рассказала о первых днях вторжения РФ

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре

06:30 Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

07:49 Названа новая зарплата Лунина в Реале

07:48 Выберите меньшее зло — Папа Римский призвал не голосовать за Трампа и Харрис

07:44 У России пока недостаточно сил, чтобы провести контрнаступление в Курской области, — ISW

07:30 Адвокат объяснил, что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК

07:21 Волонтер с Волыни за взятку от уклониста получил 200 часов общественных работ

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

07:15 Очереди на границе Украины — в какие страны затруднен выезд

07:01 Покупка билетов в "Приват24" — украинка жалуется на потерю 500 грн

Эксклюзив

06:41 Экс-советница Залужного рассказала о первых днях вторжения РФ

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре

06:30 Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра