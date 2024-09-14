Известная реперша призвала Тейлор Свифт подать в суд на Илона Маска

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Предложение Илона Маска подарить Тейлор Свифт ребенка, опубликованное в соцсети, назвали домагательством. Реперша Азилия Бэнкс по этому поводу призвала Тейлор Свифт подать на миллиардера в суд.

Об этом стало известно из социальной сети исполнительницы.

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По мнению Азалии, так певица сможет "получить кучу денег и подняться в рейтинге самых богатых женщин в истории музыки": "Тейлор должна напрячься. Возьми его чертовы деньги". Также она заявила, что у Канье Уэеста, которого она назвала своим заклятым врагом, произойдет сердечное приступ, если Тейлор Свифт выиграет суд у Илона Маска.

Реперша призвала Тейлор Свифт засудить Илона Маска. Фото: x.com/CHEAPYXOMIAMI

Предложение "подарить Тейлор Свифт ребенка" Илон Маск озвучил в ответ на ее поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Певица назвала Харрис "одаренным лидером", пост пописала "бездетная кошатница". Это ссылка на фразу политика Джей Ди Венса, кандидата Трампа в вице-президенты, заявившего, что будущее демократов контролируется "бездетными кошатницами". Это был намек на Камалу Харрис, не имеющую своих детей: "Бездетные кошатницы, которые несчастны из-за собственного выбора и жизни, хотят сделать несчастной остальную страну".

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Илон Маск не остался в стороне и предложил Тейлор Свифт свою помощь, написав в соцсети: "Отлично, Тейлор…Ты победила…Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни".

У Илона Маска не менее 12 собственных детей, о нескольких из которых стало известно совершенно случайно, поэтому этот список может быть неполным. Певица Граймс родила от него троих детей — сыновей X A-XII и Техно Механикуса и дочь Y. Кроме того, от первой супруги Джастин Уилсон у него есть близнецы Гриффин и Ксавье и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Один из сыновей Маска сменил пол и не общается с ним. Первый сын Маска, Невада, умер в детстве от синдрома внезапной младенческой смерти.

Напомним, Тейлор Свифт раскритиковали из-за молчания по поводу Израиля. Ранее мы писали, что концерт Тейлор Свифт был под угрозой срыва террористами.