Відстрочка родичам загиблих - коли відстрочку родичам загиблих можуть не продовжити

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

У територіальних центрах комплектування подекуди відмовляють у відстрочці родичам загиблих у війні цивільних, керуючись постановою КМУ. Але це незаконно, бо закон України, який має вищу юридичну силу, не вимагає посвідчення військового від загиблого.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Відстрочка родичу загиблого цивільного

До юристів звернувся із проблемою громадянин, який розповів, що до зміни у законодавстві йому надали відстрочку через загиблого на війні близького родича (цивільного). Зараз же в ТЦК вимагають надати посвідчення захисника і відмовляють у продовженні відстрочки.

Дмитро Дончак зазначив, що уперше відстрочку надали правомірно, бо у жодних документах не вимагалося, щоб загиблий під час бойових дій був обов’язково військовим.

Чому в ТЦК відмовили — і чому ця відмова є незаконною

Зараз такої норми у новому законі теж немає, але, наголосив Дончак, проблема виникла з іншого боку: "Працівники ТЦК під час опрацювання заяв на відстрочку керуються не тільки Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а ще й постановою КМУ № 560".

Але, підкреслив адвокат, відстрочка родичу загиблого військового все одно має бути надана — і ось чому: "У випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу".