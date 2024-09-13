Оформлення відстрочки - електронні військово-облікові документи - дистанційна відстрочка з е-ВОД

Дистанційне оформлення відстрочки — що робити з електронними документами
Військовозобов’язані громадянин мають право оформити відстрочку від мобілізації як під час особистого візиту до ТЦК, так і дистанційно. У випадку наявності електронного військово-облікового документу громадянин може роздрукувати його і додати до заяви у поштове відправлення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Відстрочка — особисто чи дистанційно
Частина військовозобов’язаних українців, згідно із чинним законодавством, має право на відстрочку від мобілізації у особливий період.
Відстрочку можна оформити як під час особистого візиту до територіального центру комплектування, так і дистанційно, використовуючи послуги поштових служб.
Як оформити дистанційну відстрочку з електронними документами
Юрист пояснив, що робити у варіанті із дистанційним оформленням відстрочки тим громадянам, які мають лише електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).
"Я раджу долучити до заяви роздруківку е-ВОД", — підкреслив Сергій Богун.
Читайте Новини.LIVE!