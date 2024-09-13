Оформлення відстрочки - електронні військово-облікові документи - дистанційна відстрочка з е-ВОД

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язані громадянин мають право оформити відстрочку від мобілізації як під час особистого візиту до ТЦК, так і дистанційно. У випадку наявності електронного військово-облікового документу громадянин може роздрукувати його і додати до заяви у поштове відправлення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Відстрочка — особисто чи дистанційно

Частина військовозобов’язаних українців, згідно із чинним законодавством, має право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Відстрочку можна оформити як під час особистого візиту до територіального центру комплектування, так і дистанційно, використовуючи послуги поштових служб.

Як оформити дистанційну відстрочку з електронними документами

Юрист пояснив, що робити у варіанті із дистанційним оформленням відстрочки тим громадянам, які мають лише електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).

"Я раджу долучити до заяви роздруківку е-ВОД", — підкреслив Сергій Богун.