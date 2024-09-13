Оформление отсрочки - электронные военно-учетные документы - дистанционная отсрочка по е-ВУДу

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации как во время личного визита в ТЦК, так и дистанционно. В случае наличия электронного военно-учетного документа гражданин может распечатать его и приложить к заявлению в почтовую отправку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Отсрочка — лично или дистанционно

Часть военнообязанных украинцев согласно действующему законодательству имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Отсрочку можно оформить как во время личного визита в территориальный центр комплектования, так и дистанционно, используя услуги почтовых служб.

Как оформить дистанционную отсрочку с электронными документами

Юрист объяснил, что делать в варианте с дистанционным оформлением отсрочки тем гражданам, у которых есть только электронный военно-учетный документ (е-ВУД).

"Я советую приобщить к заявлению распечатку е-ВУД", — подчеркнул Сергей Богун.