Оформление отсрочки - электронные военно-учетные документы - дистанционная отсрочка по е-ВУДу

Дистанционное оформление отсрочки — что делать с электронными документами
Военнообязанный гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации как во время личного визита в ТЦК, так и дистанционно. В случае наличия электронного военно-учетного документа гражданин может распечатать его и приложить к заявлению в почтовую отправку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Отсрочка — лично или дистанционно
Часть военнообязанных украинцев согласно действующему законодательству имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.
Отсрочку можно оформить как во время личного визита в территориальный центр комплектования, так и дистанционно, используя услуги почтовых служб.
Как оформить дистанционную отсрочку с электронными документами
Юрист объяснил, что делать в варианте с дистанционным оформлением отсрочки тем гражданам, у которых есть только электронный военно-учетный документ (е-ВУД).
"Я советую приобщить к заявлению распечатку е-ВУД", — подчеркнул Сергей Богун.
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