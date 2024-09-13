Військово-облікові документи - отримання документів у ТЦК - особливості отримання військових документів

Паперовий військовий документ. Фото: міськвиконком Южноукраїнська

Українські громадяни можуть отримати військово-обліковий документ у ТЦК не за місцем реєстрації, а там, де вони фактично проживають. Але це необов’язково, за наявності електронного військово-облікового документу.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Отримання документів не за місцем військового обліку

Частина українських громадян проживає не за місцем державної реєстрації, що створює певні проблеми у військовому обліку.

Відповідаючи на питання такого громадянина, чи може він отримати військово-обліковий документ не за місцем реєстрації, а там, де фактично живе, Андрій Топчій заявив: "Ви знаходитесь на обліку у ТЦК м. Харкова. Якщо ви хочете отримати військовий квиток, то маєте отримати статус ВПО у м. Києві (це можна зробити через "Дію" або у ЦНАПі) та на підставі отриманої довідки ВПО стати на облік у відповідному ТЦК та отримати військовий квиток".

Чому це не потрібно

Втім, підкреслив юрист, це необов’язково.

"Електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+" та паперовий військовий квиток — рівнозначні, тому у Вас нема обов'язку оформлювати саме паперовий військовий квиток, адже у Вас вже є електронний військовий квиток", — пояснив Топчій.