Військово-облікові документи - отримання документів у ТЦК - особливості отримання військових документів

Як отримати документи в ТЦК за місцем фактичного проживання — поради юриста
Українські громадяни можуть отримати військово-обліковий документ у ТЦК не за місцем реєстрації, а там, де вони фактично проживають. Але це необов’язково, за наявності електронного військово-облікового документу.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Отримання документів не за місцем військового обліку
Частина українських громадян проживає не за місцем державної реєстрації, що створює певні проблеми у військовому обліку.
Відповідаючи на питання такого громадянина, чи може він отримати військово-обліковий документ не за місцем реєстрації, а там, де фактично живе, Андрій Топчій заявив: "Ви знаходитесь на обліку у ТЦК м. Харкова. Якщо ви хочете отримати військовий квиток, то маєте отримати статус ВПО у м. Києві (це можна зробити через "Дію" або у ЦНАПі) та на підставі отриманої довідки ВПО стати на облік у відповідному ТЦК та отримати військовий квиток".
Чому це не потрібно
Втім, підкреслив юрист, це необов’язково.
"Електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+" та паперовий військовий квиток — рівнозначні, тому у Вас нема обов'язку оформлювати саме паперовий військовий квиток, адже у Вас вже є електронний військовий квиток", — пояснив Топчій.
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