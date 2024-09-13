Скандал з ТЦК на Закарпатті — нардеп Мазурашу розкритикував дії військових

Народний депутат Георгій Мазурашу. Фото: скриншот

Народний депутат Георгій Мазурашу відреагував на скандал з територіальним центром комплектування на Закарпатті. Він вважає, що представники військкомату "ганьблять" Україну своїми вчинками.

Про це Георгій Мазурашу сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

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"До ТЦК немає довіри від слова зовсім. Це просто люди, яких зараз найчастіше називають "шкідниками". Дуже шкода, що серед них є справді ті, які пройшли через пекло війни і їх змушують, я розумію, або вони потрапляють в таку атмосферу, що вони доєднуються до цієї злочинної діяльності на користь РФ", — наголосив нардеп.

Мазурашу зазначив, що нинішня практика мобілізації більше схожа на полювання на людей, а не на якісну підготовку військових.

"США у вʼєтнамській кампанії зазнали невдачі через те, що вони заганяли туди як ми зараз", — каже він.

Нардеп наголосив, що мобілізація "для кількості" немає сенсу, адже потрібна якість.

Що передувало

У Мукачевому чоловік вдарив пляшкою співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військові затримали зловмисника і передали його поліції.

"Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчику, потребує роз’яснень", — зазначили в ТЦК.

Там наголосили, що цей відеозапис не відображає об’єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню

У ТЦК розповіли, що агресивно налаштований чоловік, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Двері йому відкрив військовослужбовець, який перебував у добовому наряді.

Несподівано цей громадянин вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Бійці, які в цей час були на чергуванні, затримали чоловіка, застосувавши силові методи і утримували його до приїзду поліції.