Скандал с ТЦК на Закарпатье — нардеп Мазурашу раскритиковал действия военных

Народный депутат Георгий Мазурашу. Фото: скриншот

Народный депутат Георгий Мазурашу отреагировал на скандал с территориальным центром комплектования на Закарпатье. Он считает, что представители военкомата "позорят" Украину своими поступками.

Об этом Георгий Мазураш сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 сентября.

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"К ТЦК нет доверия от слова совсем. Это просто люди, которых сейчас чаще всего называют "вредителями". Очень жаль, что среди них есть действительно те, которые прошли через ад войны, и их заставляют, я понимаю, или они попадают в такую атмосферу, что они присоединяются к этой преступной деятельности в пользу РФ", — подчеркнул нардеп.

Мазурашу отметил, что нынешняя практика мобилизации больше похожа на охоту на людей, а не на качественную подготовку военных.

"США во вьетнамской кампании потерпели неудачу из-за того, что они загоняли туда, как мы сейчас", — говорит он.

Нардеп подчеркнул, что мобилизация "для количества" бессмысленна, ведь нужно качество.

Что предшествовало

В Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военные задержали злоумышленника и передали его полиции.

"Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, требует разъяснений", — отметили в ТЦК.

Там отметили, что эта видеозапись не отражает объективно всех обстоятельств, и хронологии событий, предшествовавших задержанию

В ТЦК рассказали, что агрессивно настроенный мужчина, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в нее. Дверь ему открыл военнослужащий, который находился в суточном наряде.

Неожиданно этот гражданин ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать. Бойцы, которые в это время были на дежурстве, задержали мужчину, применив силовые методы и удерживали его до приезда полиции.