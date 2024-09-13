В Мукачевому чоловік вдарив пляшкою співробітника ТЦК та СП

Працівники ТЦК затримують порушника. Фото: скриншот

В Мукачевому чоловік вдарив пляшкою співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військові затримали зловмисника і передали його поліції.

В Закарпатському ТЦК та СП дали пояснення по цій ситуації.

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"Відео, яке зараз активно розповсюджується в мережі, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчику, потребує роз’яснень", — зазначили в ТЦК.

В повідомленні говориться, що подія сталася 12 вересня біля Мукачівського районного ТЦК та СП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка.

"Однак, цей відеозапис не відображає об’єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню", — зазначили військові.

Вони пояснили, що близько 15 години 30 хвилин агресивно налаштований чоловік, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них. Двері йому відкрив військовослужбовець, який перебував у добовому наряді.

Несподівано цей громадянин вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Бійці, які в цей час були на чергуванні, затримали чоловіка, застосувавши силові методи і утримували його до приїзду поліції.

Дій військовослужбовців

"Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика", — зазначили у ТЦК.

Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу.

На даний момент проводиться перевірка обставин інциденту. Поліція з’ясовує обставини цієї події, включно з оцінкою дій співробітників ТЦК.

За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування.

"Просимо усіх утриматися від поширення недостовірної та викривленої інформації та дочекатися офіційних висновків", — зазначили у ТЦК.