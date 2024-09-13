В Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника ТЦК и СП

Сотрудники ТЦК задерживают нарушителя. Фото: скриншот

В Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военные задержали злоумышленника и передали полиции.

В Закарпатском ТЦК и СП дали пояснения по этой ситуации.

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"Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, нуждается в разъяснениях", — отметили в ТЦК.

В сообщении говорится, что произошедшее 12 сентября возле Мукачевского районного ТЦК и СП. Прохожие на видео зафиксировали, как военнослужащие задерживают мужчину.

"Однако, эта видеозапись не отображает объективно всех обстоятельств и хронологии событий, предшествовавших задержанию", — отметили военные.

Они объяснили, что около 15 часов 30 минут агрессивно настроенный мужчина, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучался в них. Дверь ему открыл военнослужащий, находившийся в суточном наряде.

Неожиданно этот гражданин ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался скрыться. Находившиеся в дежурстве бойцы задержали мужчину, применив силовые методы и удерживали его до приезда полиции.

Действие военнослужащих

"Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение новолуния", — отметили в ТЦК.

Нападавший был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Полиция выясняет обстоятельства этого события, включая оценку действий сотрудников ТЦК.

По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование.

"Просим всех воздержаться от распространения недостоверной и искаженной информации и дождаться официальных выводов", — отметили в ТЦК.