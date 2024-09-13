Военно-учетные документы – получение документов в ТЦК – особенности получения военных документов

Бумажный военный документ. Фото: горисполком Южноукраинска

Украинские граждане могут получить военно-учетный документ в ТЦК не по месту регистрации, а там, где они фактически проживают. Но это необязательно при наличии электронного военно-учетного документа.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Часть украинских граждан проживает не по месту государственной регистрации, что создает некоторые проблемы в военном учете.

Отвечая на вопрос такого гражданина, может ли он получить военно-учетный документ не по месту регистрации, а там, где фактически живет, Андрей Топчий заявил: "Вы находитесь на учете в ТЦК г. Харькова. Если вы хотите получить военный билет, то есть получить статус ВПЛ в г. Киеве (это можно сделать через "Дію" или в ЦНАПе) и на основании полученной справки ВПЛ стать на учет в соответствующем ТЦК и получить военный билет».

Почему это не нужно

Впрочем, подчеркнул юрист, это необязательно.

"Электронный военный билет в приложении "Резерв+" и бумажный военный билет равнозначны, поэтому у Вас нет обязанности оформлять именно бумажный военный билет, ведь у Вас уже есть электронный военный билет", — пояснил Топчий.