Военно-учетные документы – получение документов в ТЦК – особенности получения военных документов

Как получить документы в ТЦК по месту фактического проживания — советы юриста
Украинские граждане могут получить военно-учетный документ в ТЦК не по месту регистрации, а там, где они фактически проживают. Но это необязательно при наличии электронного военно-учетного документа.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Получение документов не по месту военного учета
Часть украинских граждан проживает не по месту государственной регистрации, что создает некоторые проблемы в военном учете.
Отвечая на вопрос такого гражданина, может ли он получить военно-учетный документ не по месту регистрации, а там, где фактически живет, Андрей Топчий заявил: "Вы находитесь на учете в ТЦК г. Харькова. Если вы хотите получить военный билет, то есть получить статус ВПЛ в г. Киеве (это можно сделать через "Дію" или в ЦНАПе) и на основании полученной справки ВПЛ стать на учет в соответствующем ТЦК и получить военный билет».
Почему это не нужно
Впрочем, подчеркнул юрист, это необязательно.
"Электронный военный билет в приложении "Резерв+" и бумажный военный билет равнозначны, поэтому у Вас нет обязанности оформлять именно бумажный военный билет, ведь у Вас уже есть электронный военный билет", — пояснил Топчий.
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