Брат співачки Христини Соловій вступив до лав ЗСУ

Брат зірки шоу Голос країни вступив до лав ЗСУ
Співачка Христина Соловій повідомила про те, що її рідний брат Євген доєднався до лав ЗСУ. До цього він виступав з сестрою як музикант її колективу.
Про це 31-річна співачка повідомила у своїх соцмережах.
Брат Христини Соловій доєднався до ЗСУ
Співачка зауважила, що кожен концерт для неї — особливий. Але виступ в Києві в п’ятницю, 13 вересня, стане першим, коли вона гратиме без участі свого брата, Євгена.
"Він зробив свій вибір — захищати Україну і вже долучився до Сил оборони. Щемко, але з гордістю підтримую його і пишаюся. Мій обов’язок тут, в тилу — робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми — переплетені та об’єднані. Ми — і є Україна", — зазначила Соловій.
Також чвертьфіналістка третього сезону талант-шоу "Голос країни" (в складі команди фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука) показала архівне фото, на якому ще маленькою позує з братом.
Де саме проходить вишкіл та буде служити Євген, Христина не повідомила.
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