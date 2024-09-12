Брат співачки Христини Соловій вступив до лав ЗСУ

Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Співачка Христина Соловій повідомила про те, що її рідний брат Євген доєднався до лав ЗСУ. До цього він виступав з сестрою як музикант її колективу.

Про це 31-річна співачка повідомила у своїх соцмережах.

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Брат Христини Соловій доєднався до ЗСУ

Співачка зауважила, що кожен концерт для неї — особливий. Але виступ в Києві в п’ятницю, 13 вересня, стане першим, коли вона гратиме без участі свого брата, Євгена.

"Він зробив свій вибір — захищати Україну і вже долучився до Сил оборони. Щемко, але з гордістю підтримую його і пишаюся. Мій обов’язок тут, в тилу — робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми — переплетені та об’єднані. Ми — і є Україна", — зазначила Соловій.

Також чвертьфіналістка третього сезону талант-шоу "Голос країни" (в складі команди фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука) показала архівне фото, на якому ще маленькою позує з братом.

Де саме проходить вишкіл та буде служити Євген, Христина не повідомила.

Христина Соловій з братом Євгеном на архівному сімейному знімку. Фото: Instagram/soloviyka

Нагадаємо, раніше ми писали, як телеведучий Олексій Суханов отримав бронювання від мобілізації. Також ми розповідали, як зірка "Вар'ятів" Володимир Жогло реагує на хейт стосовно того, що він не воює.