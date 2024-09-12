Брат певицы Христины Соловий вступил в ряды ВСУ

Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Певица Христина Соловий сообщила о том, что ее родной брат Евгений присоединился к рядам ВСУ. До этого он выступал с сестрой как музыкант ее коллектива.

Об этом 31-летняя певица сообщила в своих соцсетях.

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Брат Христины Соловий присоединился к ВСУ

Певица отметила, что каждый концерт для нее — особенный. Но выступление в Киеве в пятницу, 13 сентября, станет первым, когда она будет играть без участия своего брата Евгения.

"Он сделал свой выбор — защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. Щемко, но с гордостью поддерживаю его и горжусь. Моя обязанность здесь, в тылу — делать все для поддержки защитников и защитниц. Ведь вместе мы — переплетены и объединены. Мы — и есть Украина", — отметила Соловий.

Также четверть финалистка третьего сезона талант-шоу "Голос країни" (в составе команды фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука) показала архивное фото, на котором еще маленькой позирует с братом.

Где именно проходит обучение и будет служить Евгений, Христина не сообщила.

Христина Соловий с братом Евгением на архивном семейном снимке. Фото: Instagram/soloviyka

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