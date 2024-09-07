Олексій Суханов розсекретив, чи має бронювання від мобілізації — деталі

Український телеведучий Олексій Суханов. Фото: instagram/suhanov.official

Український ведучий Олексій Суханов розповів, чи має бронь від мобілізації. Також висловився про мобілізацію та свою готовність служити в війську.

Про це роздумами поділився в інтерв'ю "Ранку у великому місті".

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Олексій Суханов має бронювання від мобілізації

Бронювання телеведучий отримав від телеканалу "1+1 Україна", де веде відомий проєкт "Говорить вся країна". Втім, все одно оновив дані в ТЦК. Служити у війську — не збирається, тому що вважає, що більше користі приносить в тилу.

"У мене зараз бронювання, я оновив всі дані на вимогу закону. Зараз у мене є бронювання від каналу. Я працюю там, де я маю працювати, де я більш ефективний. Я схиляюся перед тими, хто боронить Україну. Я не афішую це, я взагалі не схильний про це говорити, але я допомагаю своїми грошима адресно", — поділився Суханов.

Олексій Суханов має бронювання від мобілізації. Фото: instagram/suhanov.official

Нагадаємо, що до 2014 років ведучий жив в Росії. Після початку вторгнення РФ на територію України Суханов засудив путінський режим та змінив громадянство. Також ведучий вивчив українську мову.

"У 2014 році я обрав Україну як країну свого життя. І мені це болить. Я не хочу втратити її, тому що я вже розчарувався у 2014 році й втратив ту територію, де я народився. Я не хочу, щоб Україна — могутня і гідна жити й бути сучасною, розвинутою і прогресивною — залишилася в цьому болоті, совку. Я не хочу цього", — додав Олексій.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська поділилась одкровенням про свою вагу з Олексієм Сухановим. Також телеведучий зізнався, чи продовжує спілкуватися з родичами, які проживають в Росії.