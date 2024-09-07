Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олексій Суханов зізнався, як отримав бронювання від мобілізації arrow

Олексій Суханов зізнався, як отримав бронювання від мобілізації

7 вересня 2024 19:10
Валерія Соколенко - Редактор
Олексій Суханов розсекретив, чи має бронювання від мобілізації — деталі
Український телеведучий Олексій Суханов. Фото: instagram/suhanov.official
Валерія Соколенко - Редактор

Український ведучий Олексій Суханов розповів, чи має бронь від мобілізації. Також висловився про мобілізацію та свою готовність служити в війську.

Про це роздумами поділився в інтерв'ю "Ранку у великому місті". 

Читайте також:

Олексій Суханов має бронювання від мобілізації

Бронювання телеведучий отримав від телеканалу "1+1 Україна", де веде відомий проєкт "Говорить вся країна". Втім, все одно оновив дані в ТЦК. Служити у війську — не збирається, тому що вважає, що більше користі приносить в тилу.

"У мене зараз бронювання, я оновив всі дані на вимогу закону. Зараз у мене є бронювання від каналу. Я працюю там, де я маю працювати, де я більш ефективний. Я схиляюся перед тими, хто боронить Україну. Я не афішую це, я взагалі не схильний про це говорити, але я допомагаю своїми грошима адресно", — поділився Суханов.

Олексій Суханов має бронювання від мобілізації. Фото: instagram/suhanov.official
Олексій Суханов має бронювання від мобілізації. Фото: instagram/suhanov.official

Нагадаємо, що до 2014 років ведучий жив в Росії. Після початку вторгнення РФ на територію України Суханов засудив путінський режим та змінив громадянство. Також ведучий вивчив українську мову.

"У 2014 році я обрав Україну як країну свого життя. І мені це болить. Я не хочу втратити її, тому що я вже розчарувався у 2014 році й втратив ту територію, де я народився. Я не хочу, щоб Україна — могутня і гідна жити й бути сучасною, розвинутою і прогресивною — залишилася в цьому болоті, совку. Я не хочу цього", — додав Олексій.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська поділилась одкровенням про свою вагу з Олексієм Сухановим. Також телеведучий зізнався, чи продовжує спілкуватися з родичами, які проживають в Росії.

росіяни телебачення Олексій Суханов українські зірки мобілізація "Говорить Україна" Бронь від мобілізації

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Удар ФАБами по Харкову — у прокуратурі показали фото наслідків

21:13 П'яний водій без прав потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув його товариш — що вирішив суд

20:55 Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

20:49 Україна — Албанія — стартові склади команд на матч Ліги Націй

20:31 Трусов і Назаренко здобули на Паралімпіаді-2024 ще дві золоті медалі для України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

19:41 На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА

19:40 Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

19:37 Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, одна з них — золота

19:15 У ДТЕК проінформували стосовно відключень електроенергії завтра

21:21 Удар ФАБами по Харкову — у прокуратурі показали фото наслідків

21:13 П'яний водій без прав потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув його товариш — що вирішив суд

20:55 Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

20:49 Україна — Албанія — стартові склади команд на матч Ліги Націй

20:31 Трусов і Назаренко здобули на Паралімпіаді-2024 ще дві золоті медалі для України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:41 На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА

19:40 Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

19:37 Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, одна з них — золота

19:15 У ДТЕК проінформували стосовно відключень електроенергії завтра

19:09 Як стати на військовий облік дистанційно — роз'яснення юриста

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги