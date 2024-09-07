Алексей Суханов рассекретил, есть ли у бронирования мобилизация — детали

Украинский телеведущий Алексей Суханов. Фото: instagram/suhanov.official

Украинский ведущий Алексей Суханов рассказал, имеет ли бронь от мобилизации. Также высказался о мобилизации и своей готовности служить в армии.

Об этом размышлениями поделился в интервью "Утру в большом городе".

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Алексей Суханов имеет бронирование от мобилизации

Бронирование телеведущий получил от телеканала 1+1 Украина, где ведет известный проект "Говорить вся країна". Впрочем, все равно обновил данные в ТЦК. Служить в армии не собирается, потому что считает, что больше пользы приносит в тылу.

"У меня сейчас бронирование, я обновил все данные по требованию закона. Сейчас у меня есть бронирование от канала. Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я склоняюсь перед теми, кто защищает Украину. Я не афиширую это, я вообще не склонен об этом говорить, но я помогаю своими деньгами адресно", — поделился Суханов.

У Алексея Суханова есть бронирование от мобилизации. Фото: instagram/suhanov.official

Напомним, что до 2014 года ведущий жил в России. После начала вторжения РФ на территорию Украины Суханов осудил путинский режим и сменил гражданство. Также ведущий выучил украинский язык.

"В 2014 году я выбрал Украину как страну своей жизни. И мне это болит. Я не хочу потерять ее, потому что я уже разочаровался в 2014 году и потерял ту территорию, где я родился. Я не хочу, чтобы Украина могуча и достойна жить и быть современной, развитой и прогрессивной — осталась в этом болоте, совке. Я не хочу этого", — добавил Алексей.

Напомним, певица Оля Цыбульская поделилась откровением о своем весе с Алексеем Сухановым. Также телеведущий признался, продолжает общаться с проживающими в России родственниками.