Оля Цибульська після схуднення знову набрала зайві кілограми — інтерв'ю Олексію Суханову

Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська дала відверте інтерв’ю Олексію Суханову. Під час спілкування популярна артистка чесно розповіла про зайві кілограми і зізналася, чи заважає їй зараз надмірна вага, якої вона хоче позбутися.

Інтерв’ю з Олею Цибульською Олексій Суханов оприлюднив на каналі "Говорить Суханов" в YouTube.

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Оля Цибульська про зайву вагу

Відома українська виконавиця згадує, що колись їй вдалося за декілька місяців позбутися 15 кілограмів, що змушувало її чудово себе почувати. Однак, артистка наголошує, що зараз в неї знову з’явилася зайва вага, але вона сподівається на те, що вона зможе її скинути.

"У мене був класний досвід… Я тоді за два місяці скинула 15 зайвих кілограмів, я дуже класно себе відчувала, і це було про здоров’я, і тоді був такий психоемоційний стан, коли я могла не заїдати все. Зараз я знову "наїла щоки". Я думаю, що я знову себе зможу "взяти в руки" і повернутися до тієї форми, бо для артиста це важливо", — зізнається Оля Цибульська.

Інтерв'ю Олексія Суханова і Олі Цибульської. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу зізналася, чи приймає вона свою вагу і чи заважає вона їй на сцені.

"Я вже прийняла. Не скажу, що дуже полюбила, тому що я постійно жартую над вагою, мені вже навіть син часом робить зауваження. Зайва вага заважає на сцені, я коли виходжу, я навіть каблучки знімаю, мені треба, щоб нічого не заважало. А зайві кілограми заважають, і хочеться легкості", — також додала співачка.

Публічні розмови про зайву вагу Олі Цибульської

Українська артистка Оля Цибульська не соромиться порушувати питання власної ваги у своїх соціальних мережах і відверто говорить підписникам про те, скільки кілограмів вона набрала. Наприклад, минулого року артистка розповіла про те, що за рік вона набрала аж десять кілограмів.

Новина Олі Цибульської про зайву вагу. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Цибульська прокоментувала скандал навколо Володимира Остапчука.

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