Оля Цибульская после похудения снова набрала лишние килограммы — интервью Алексею Суханову

Украинская певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская дала откровенное интервью Алексею Суханову. Во время общения популярная артистка честно рассказала о лишних килограммах и призналась, мешает ли ей сейчас избыточный вес, от которого она хочет избавиться.

Интервью с Олей Цибульской Алексей Суханов обнародовал на канале "Говорить Суханов" в YouTube.

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Оля Цибульская о лишнем весе

Известная украинская исполнительница вспоминает, что когда-то ей удалось за несколько месяцев избавиться от 15 килограмм, что заставляло ее прекрасно себя чувствовать. Однако, артистка отмечает, что сейчас у нее снова появился лишний вес, но она надеется на то, что она сможет его сбросить.

"У меня был классный опыт… Я тогда за два месяца сбросила 15 лишних килограмм, я очень классно себя чувствовала, и это было о здоровье, и тогда было такое психоэмоциональное состояние, когда я могла не заедать все. Сейчас я снова "наела щеки". Я думаю, что я снова себя смогу "взять в руки" и вернуться к той форме, потому что для артиста это важно", — признается Оля Цибульская.

Интервью Алексея Суханова и Оли Цибульской. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса призналась, принимает ли она свой вес и мешает ли он ей на сцене.

"Я уже приняла. Не скажу, что очень полюбила, потому что я постоянно шучу над весом, мне уже даже сын иногда делает замечания. Лишний вес мешает на сцене, я когда выхожу, я даже кольца снимаю, мне нужно, чтобы ничего не мешало. А лишние килограммы мешают, и хочется легкости", — также добавила певица.

Публичные разговоры о лишнем весе Оли Цибульской

Украинская артистка Оля Цибульская не стесняется поднимать вопрос собственного веса в своих социальных сетях и откровенно говорит подписчикам о том, сколько килограмм она набрала. Например, в прошлом году артистка рассказала о том, что за год она набрала целых десять килограмм.

Новость Оли Цибульской о лишнем весе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Цибульская прокомментировала скандал вокруг Владимира Остапчука.

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