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Цибульская после похудения призналась Суханову, что снова "наела щеки"

19 августа 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Оля Цибульская после похудения снова набрала лишние килограммы — интервью Алексею Суханову
Украинская певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская дала откровенное интервью Алексею Суханову. Во время общения популярная артистка честно рассказала о лишних килограммах и призналась, мешает ли ей сейчас избыточный вес, от которого она хочет избавиться.

Интервью с Олей Цибульской Алексей Суханов обнародовал на канале "Говорить Суханов" в YouTube.

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Оля Цибульская о лишнем весе

Известная украинская исполнительница вспоминает, что когда-то ей удалось за несколько месяцев избавиться от 15 килограмм, что заставляло ее прекрасно себя чувствовать. Однако, артистка отмечает, что сейчас у нее снова появился лишний вес, но она надеется на то, что она сможет его сбросить.

"У меня был классный опыт… Я тогда за два месяца сбросила 15 лишних килограмм, я очень классно себя чувствовала, и это было о здоровье, и тогда было такое психоэмоциональное состояние, когда я могла не заедать все. Сейчас я снова "наела щеки". Я думаю, что я снова себя смогу "взять в руки" и вернуться к той форме, потому что для артиста это важно", — признается Оля Цибульская.

Интервью Алексея Суханова и Олы Цыбульской
Интервью Алексея Суханова и Оли Цибульской. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса призналась, принимает ли она свой вес и мешает ли он ей на сцене.

"Я уже приняла. Не скажу, что очень полюбила, потому что я постоянно шучу над весом, мне уже даже сын иногда делает замечания. Лишний вес мешает на сцене, я когда выхожу, я даже кольца снимаю, мне нужно, чтобы ничего не мешало. А лишние килограммы мешают, и хочется легкости", — также добавила певица.

Публичные разговоры о лишнем весе Оли Цибульской

Украинская артистка Оля Цибульская не стесняется поднимать вопрос собственного веса в своих социальных сетях и откровенно говорит подписчикам о том, сколько килограмм она набрала. Например, в прошлом году артистка рассказала о том, что за год она набрала целых десять килограмм.

Stories Оли Цыбульской
Новость Оли Цибульской о лишнем весе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Цибульская прокомментировала скандал вокруг Владимира Остапчука.

Ранее мы рассказывали, что артистка Оля Цибульская отреагировала на громкое заявление Олега Скрипки.

Также мы сообщали, что украинская певица Оля Цибульская получила серьезную травму.

шоу-бизнес Алексей Суханов украинские звезды Оля Цибульская

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