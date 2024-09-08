Український гуморист Володимир Жогло. Фото: скриншот з інтерв'ю

Український гуморист Володимир Жогло зізнався, чи готовий приєднатися до лав ЗСУ. Артиста звинувачують у тому, що телебачення дало йому бронь від служби у війську.

Про це він розповів на You-Tube-каналі "Львівич".

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Гуморист пояснив, що не збирається виправдовуватися про те, що творчим людям не місце на фронті. Він додав, що розуміє біль багатьох українців, які втратили рідних чи чекають їх з війни.

"Я вважаю, що це справедливе дорікання. Люди мають на це право. Я не можу їх в цьому обмежити. Ніхто не має права їх в цьому обмежити. І напевно, що багато з них переживають тяжкий біль, і публічні р*ла, такі як в мене, коли люди бачать їх, і вони ще веселяться, то це їх бісить. Виникає логічне питання: "Чому він там, а не хтось інакший?". Все що я скажу, будуть сприймати як виправдовування. У нас є публічні люди, культурні діячі, які дозволяють собі казати: "Я ефективніший тут, я не для цього", — зазначив Жогло.

Артист додав, що двічі пройшов ВЛК, оновив дані у військкоматі та не планує ухилятися від служби у війську.

Нагадаємо, Олексій Суханов відповів, чи має бронь від мобілізації. А також зірка "Ліги сміху" висловилася щодо мобілізації жінок.